المحافظات: انتهاء الجولة الأخيرة لانتخابات "النواب" بالمحافظات

انتهت الجولة الأخيرة لانتخابات مجلس النواب، اليوم، آخر أيام التصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالماراثون الانتخابى، حيث شهدت أغلب اللجان إقبالاً وزحاماً من جانب الناخبين خصوصاً فى قرى ومدن مرشحى جولة الإعادة، فيما تصدَّرت المرأة المشهد الأخير أمام المقار الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة تشمل القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وفى القاهرة، شهدت دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر إقبالاً كثيفاً من المواطنين، خاصة من الشباب، وحجز الشباب وكبار السن أماكنهم أمام لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، ومدرستى الخلفاء الراشدين وقومية الأهرام بمصر الجديدة، منذ 9 صباحاً، وسط هدوء بالأوضاع ومساعدة مكثفة من القائمين على اللجان.

وحرصت اللجان الانتخابية فى الدائرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومرور الناخبين عبر بوابات التعقيم.

وفى مدينة نصر، وقبل بدء القضاة لساعة الراحة المخصصة لهم بثانى أيام جولة الإعادة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، توافد الكثير من الناخبين على مقار لجان دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، وخاصة من الشباب الذين برزوا بصورة مكثفة أمس، حيث شهدت لجنة الجامعة العمالية أطول طابور شبابى خلال ثانى أيام التصويت بجولة الإعادة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

طوابير أمام اللجان.. وأهالى الشيخ زويد وبئر العبد: هدوء الأوضاع والسيطرة الأمنية وراء مشاركتنا فى العُرس الانتخابى

وفى شمال سيناء، شهدت اللجان إقبالاً غير مسبوق وزحاماً بجميع لجان الانتخابات فى دوائر المحافظة، حيث تزايدت الأعداد بشكل كبير فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، قال الشيخ محمد الفواخيرى، أحد أبناء قبيلة الفواخرية، إن هناك مشاركة مجتمعية للانتخابات بشكل كثيف هى نتاج هدوء الأوضاع والسيطرة الأمنية التامة على مجريات الأمور.

وقال الشيخ صالح أبورياش إن فتح الطرق المغلقة وهدوء الأوضاع هما السبب الرئيسى فى عملية الإقبال المتزايد، موضحاً أننا لأول مرة يكون الإقبال كثيفاً بهذا الشكل على لجان الانتخابات، وأنه بالفعل عُرس انتخابى غير مسبوق.

وقالت الحاجة سامية، إحدى السيدات المسنات، إنها دائماً تحضر الاستحقاقات الانتخابية، ولكن هذه المرة الوجود يختلف، لأن المرشحين شخصان بنفس القوة فى خدمة الناس، سواء من خلال المساعدات التى يقدمانها أو الوعود الجادة لتشغيل الشباب، والتى بدأت بالفعل فى الشركات الخاصة بالمرشحين.

وفى حلوان، سعى المرشحون، فى محاولة لزيادة الإقبال على التصويت فى اليوم الثانى والأخير لجولة الإعادة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب 2020، إلى حشد أكبر قدر ممكن من مؤيديه للإدلاء بأصواتهم وسط إقبال متوسط من الناخبين على صناديق الاقتراع رغم قرب انتهاء ماراثون انتخابات مجلس النواب.

تفوُّق فى أعداد السيدات أمام لجان انتخابات الزيتون

وفى دائرة الزيتون، تفوقت أعداد السيدات أمام اللجان الانتخابية، وأصبح لهن العدد الأكبر من الناخبين فى لجان دائرة الزيتون، فى مشهد يدل على ثقافة السيدة المصرية ووعيها الكامل بمسئولية صوتها من أجل بلدها.

يأتى ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قِبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين فى أثناء عملية التصويت.

وفى كفر الشيخ، شهدت لجان الاقتراع، فى اليوم الثانى، إقبالاً كبيراً من المواطنين وتصدَّر ذوو الاحتياجات الخاصة والسيدات المشهد الانتخابى، وشهدت قرى ومسقط رأس المرشحين توافداً كبيراً من الشباب، وحرص بعض الآباء والأمهات على اصطحاب أطفالهم معهم أثناء التصويت وسط ترحيب من رؤساء اللجان، وشهدت اللجان انتظاماً فى عمليات التصويت وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفاً من انتشار فيروس كورونا، حيث حرص بعض رؤساء اللجان بأنفسهم على توزيع الكمامات على الأهالى الذين لم يكن معهم كمامات.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ الرئيسية أنه لا يوجد ما يعطِّل سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وأنه جرى تعقيمها قبل بدء اليوم الثانى، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، كما أعلنت الغرفة عدم تلقِّى أى شكاوى تؤثر على سير الانتخابات، وأن هناك متابعة على مدار الساعة من كافة رؤساء المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى الدقهلية، توافرت وسائل نقل للناخبين مجاناً، للتأكد من خروج الناخبين إلى اللجان، واختلفت الوسائل التى يستخدمها المرشحون من مكان إلى آخر، ففى القرى كان «التوك توك» أساسياً لنقل المرشحين، وفى المدن «المينى باص وسيارات الميكروباص». وتحولت مناطق اللجان إلى أفراح لأنصار المرشحين الذين احتفلوا قبل أن تظهر النتيجة كلما رأوا توافد المواطنين بالتكاتك على اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية فى محافظة دمياط إقبالاً من الناخبين على اللجان الانتخابية عدا لجان كفر البطيخ التى شهدت إقبالاً كبيراً فى مسقط رأس المرشحين، وبخاصة مدينة دمياط وكفر البطيخ والروضة وميت الخولى عبدالله وميت أبوغالب وكفر سعد. وشهدت لجان كفر البطيخ إقبالاً من الناخبين وبخاصة السيدات فيما جلس أنصار المرشحين أمام اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام الناخبين فى الكشوف الانتخابية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن التقارير التى تلقاها من غرفة عمليات الوزارة أكدت انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى محافظات المرحلة الثانية من جولة إعادة انتخابات البرلمان والبالغ عددها 13 محافظة فى مواعيدها المحددة، وسير الأمور بشكل طبيعى، والتأكد من عدم وجود أى عقبات تحولُ دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويُسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار «شعراوى» إلى زيادة توافد الناخبين على اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ13، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين، والتأكد من ارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تابعت سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كل التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والاطمئنان على الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت.

13 محافظة

عدد المحافظات التى يجرى بها جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب