ضبط 1182 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى..

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (5 طن "لحوم مفرومة – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط (120 طن "نخالة خشنة"معبأة داخل شكائر .. بها نقص فى الأوزان بمقدار 99٫6 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 40 كيلو جرام – 70 طن دقيق فاخر إستخراج 72% معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 177٫5 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام ) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن قطاع خاص ) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1٫25 طن " دقيق بلدى" مدعم إستخراج 82% .. مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت قيمتها ب6812 جنيهاً ).. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بمحافظة القليوبية) ..وبحوزته (282 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها).

ضبط (200٫000 قطعة أدوات كهربائية "لمبة ليد – شاسيه - ترانس" منتج نهائى تحت التجهيز مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة - 100٫000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات "مستلزمات إنتاج" - 2 ماكينة أدوات إنتاج) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للأدوات الكهربائية بدون ترخيص ) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (4980 قطعة جوارب مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة منتج نهائى – 60 كيلو جرام غزل بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة تطريز وخياطة "أدوات إنتاج") ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الجوارب بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجميع المواد البترولية بدون ترخيص – كائن بمحافظة القليوبية ) لتجميعه (43٫200 لتر مواد بترولية "سولار " بدون وجه حق .. للإتجار بها بالسوق السوداء بدون تصريح مع الجهات المختصة قدرت قيمتها بــ 291600 جنيهاً) لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.