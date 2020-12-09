جامعة حلوان تتتهي من رقمنة الأعمال الإدارية خلال عامين

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تحتفل، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن قضية الفساد ظاهرة منتشرة بدول العالم وبدرجات متفاوتة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال كلمته بفعاليات "الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد" بحضور اللواء صلاح نبيل، مدير قطاع التعليم بهيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس السيسي منذ توليه وضع نصب عينيه على مكافحة الفساد، مؤكدًا على ذلك بزيارته مقر هيئة الرقابة الادارية، والتي يمتد عملها على مدار 24 ساعة.

وتابع أن الجامعة بدأت في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد من خلال عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، لافتًا إلى أن الجامعة تبنت إستراتيجية مكافحة الفساد، والتي تشمل إدراج دورة مكافحة الفساد "رؤية مصر 2030"، و تنفيذ 5 دورات ما بين التنفيذ الفعلي والتواصل عن بعد، و كذلك إعلان الجامعة عن مسابقة الموظف المثالي تشجيعًا للعاملين هى بذل قصارى جهدهم واستكمال اعمل التنمية.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة كانت من الجامعات الأولى التي حصلت على شهادة "الأيزو" في جودة النظم الإدارية، مؤكدًا أن الجامعات تعمل وفق خطة ورؤية للتحول الرقمي الشامل للنظم الإدارية بالجامعة، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات التحويل الإداري والأعمال الروتينية والانتهاء من عصر الأوراق الإدارية خلال عامين من الآن.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن هناك إجراءات مختلفة تنفذها الجامعة للتحول الرقمي الشامل لتنمية قطاعات الجامعة.