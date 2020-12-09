اصرف لي منحة العاملين بالسياحة يا وزير السياحة

كنت اعمل على مركب سياحي كرئيس مركب، في شركة سياحة خاصة بمدينة الغردقة، وللأسف الشركة التي كنت أعمل بها لم تؤمن علي، حتى لا تدفع مبالغ كبيرة، وعندما تأزم وضع السياحة في أعقاب تفشي فيروس كورونا فوجئت بالشركة تقوم بتصفيتي مع زملائي، مع وعد بالعودة مرة أخرى عند تحسن الوضع، وللأسف لم يتم دعوتي للعمل مرة أخرى، ولأني لا أملك رقم تأميني فلم أحصل على المنحة التي خصصتها الدولة للعاملين في السياحة، كما لم أستطع الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وأنا حاليا مسؤول عن والدي ووالدتي، وأجلس في المنزل بدون عمل ولا أي دخل، أناشد السيد الدكتور خالد العناني التكرم بصرف منحة العاملين بالسياحة لي لحين العثور على عمل ارتزق منه.

محمد عبيد علي