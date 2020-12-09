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محمود مسلم

بريد الوطن.. باب الحلم

كتب:

بريد الوطن
10:09 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
حلم

حلم

للحلم باب

أغلقه بإحكام

لا طاقة لى

بما يدور خارجه

ذلك الواقع الخالى

من أشجار مثمرة

أو زهور حالمة

برودة الواقع تشبه

حرارته

كلاهما

يصيب بالضجر

للحلم نافذة

وشرفة

أفتح نافذته بحرص

فقليل من الواقع

يطهره

أراقب من خلاله

الكثير ممن

تخلوا عن أحلامهم

واختلطت عليهم

أوراقهم

وتجانسوا مع الأرق

يظنون أن الحواس

أصابع يد واحدة

                                     محمد حلمى السلاب

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