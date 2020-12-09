بريد الوطن.. باب الحلم

للحلم باب

أغلقه بإحكام

لا طاقة لى

بما يدور خارجه

ذلك الواقع الخالى

من أشجار مثمرة

أو زهور حالمة

برودة الواقع تشبه

حرارته

كلاهما

يصيب بالضجر

للحلم نافذة

وشرفة

أفتح نافذته بحرص

فقليل من الواقع

يطهره

أراقب من خلاله

الكثير ممن

تخلوا عن أحلامهم

واختلطت عليهم

أوراقهم

وتجانسوا مع الأرق

يظنون أن الحواس

أصابع يد واحدة

محمد حلمى السلاب

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