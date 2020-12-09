بريد الوطن.. باب الحلم
كتب:
بريد الوطن
10:09 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
حلم
للحلم باب
أغلقه بإحكام
لا طاقة لى
بما يدور خارجه
ذلك الواقع الخالى
من أشجار مثمرة
أو زهور حالمة
برودة الواقع تشبه
حرارته
كلاهما
يصيب بالضجر
للحلم نافذة
وشرفة
أفتح نافذته بحرص
فقليل من الواقع
يطهره
أراقب من خلاله
الكثير ممن
تخلوا عن أحلامهم
واختلطت عليهم
أوراقهم
وتجانسوا مع الأرق
يظنون أن الحواس
أصابع يد واحدة
محمد حلمى السلاب
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