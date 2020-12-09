بهذه الطريقة.. احسب مجموعك في الثانوية العامة التراكمية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي سيجري تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل 2021/2022، أي من هم في الصف الثالث الإعدادي هذا العام، بحيث سيتم احتساب مجموع الطالب بشكل إجمالي على مدار الثلاث السنوات الدراسية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بالأمس عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1981، المتعلق بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وإن تلك التعديلات سيتم مناقشتها والموافقة عليها خلال الدورة الجديدة من مجلس النواب.

وأضافت وزارة التعليم إنه معنى النظام التراكمي إنه سيتم تقسيم إجمالي مجموع الطالب بين الثلاث سنوات بداية من الصف الأول الثانوية وحتى الصف الثالث الثانوي، وأن السنة الدراسية الأولى ستكون الأقل درجات من إجمالي مجموع الطالب، أما السنة الثالثة والأخيرة ستكون صاحبة المجموع الأكبر من إجمالي الدرجات التي سيحصل عليها الطالب.

وأكدت الوزارة، أن نظام تقدير وتقييم تقسيم الدرجات بين الثلاث سنوات الدراسية سيتم مناقشته وتحديده عن طريق خبراء في التقييم والتعليم، مؤكدة أن التعديلات في قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء عرضت الفكرة بشكل عام والخطوط العريضة، ولكنه لم يتم الحديث عن تفاصيل.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالأمس عن أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة التراكمية، والتي يأتي من ضمنها أن الامتحان الواحد سيكون عبارة عن 4 أو 5 نماذج في نفس مستوى الصعوبة، وأن ترتيب الأسئلة والاختيارات بين الإجابات داخل النموذج الواحد سيكون مختلف أيضًا من أجل تقليل حالات الغش بين الطلاب.

كما أكد "شوقي" أنه سيتم وضع أسئلة الامتحان وتصحيح الإجابات بشكل إلكتروني دون تدخل بشري نهائيًا، مضيفا أن الوزارة ستتيح للطالب فرصتين إضافيتين من أجل دخول الطالب للامتحان وتحسين مجموعه.