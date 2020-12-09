طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. مكالمة أو رسالة

تقدم الحكومة المصرية منحة العمالة غير المنتظمة للفئات المستحقة لها، وحددت الشركة المصرية للاتصالات، طرق الاستعلام عن هذه المنحة على النحو التالي:

- الاتصال على رقم 142 للاستفسار مجانًا عن منحة العمالة غير المنتظمة.

- إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي على رقم 142، ليتم الرد برسالة عن أحقية المواطن في المنحة أم لا.

وفي حال استحقاق المواطن يجرى إبلاغه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله سواء من مكاتب البريد، أو فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

الفئات المستحقة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وفقًا للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة هي:

- عمال التراحيل والعمالة باليومية، بشرط خضوعها لأحد أنظمة التأمين.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة.

- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- خدم المنازل، ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.