وزير الاتصالات عن منحة العمالة غير المنتظمة: نصرف لمتلقي الرسالة فقط

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منحة العمالة غير المنتظمة نتاج لعمل دؤوب استغرق عدة سنوات وتشاركت فيه الدولة لبناء ما يسمى بالبنية المعلوماتية المصرية، وهي مجموعة تزيد على أكثر من 100 قاعدة للبيانات مربوطة بعضها ببعض، وتعطي صورة أقرب من الدقة للمواطن وظروفه المعيشية واحتياجاته، وبالتالي يمكن من خلالها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للمنحة.

وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن عدد المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة 2 مليون و260 ألف مواطن، والصرف يبدأ من الغد، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، حيث سيتم إرسال رسالة نصية لتليفونه المحمول للمستحقين للصرف قبل اليوم المخصص لهم، لتحديد موعد الصرف، ومن لم يتلقى رسالة لا يتوجه لمكتب البريد، مؤكدا "لن نصرف لمن لم يتلقَ الرسالة".

وأشار، إلى أن هذه العملية من شأنها تنظيم صرف المنحة لتجنب تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة ليست جهة تلقي التظلمات، وهي من اختصاص مركز معلومات مجلس الوزراء، كما أن هناك صفحة على الإنترنت وخط ساخن يمكن من خلالهما التظلم.

وكان انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

وأوضحت المالية، أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).