غادة والي في اليوم العالمى لمكافحة الفساد: علينا الدفاع عن العدالة

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلمة للدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حاليا، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

وقالت والي، إنه في الوقت الذي يعاني فيه عالمنا من انتشار جائحة عالمية ما زالت تتكشف جوانبها، تهدد أزمة كوفيد 19 بدفع أكثر من 100 مليون شخص إلي هوة الفقر المدقع خلال هذا العام وحده.

وأضافت أنه لإنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش تنفق الحكومات على تنفيذ تدابير سريعة للتحفيز الاقتصادي، يستهدف الفساد هذه التدابير الطارئة، مما يضعف الأنظمة الصحية والاجتماعية الحيوية ويؤدي إلي عواقب وخيمة، لقد فقد الناس الوظائف والحماية الاجتماعية خلال الأزمة الأمر الذى يؤدى إلى حدوث عواقب وخيمة.

وتابعت والي أنه في هذه الأوقات يؤجج الفساد المزيد من عدم الاستقرار الآن أكثر من أي وقت مضي تحتاج الحكومات إلى استخدام الأدوات التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة على الاستثمارات التحفيزية وزيادة الشفافية والمساءلة.

واستطردت: "بصفته قائما على الاتفاقية دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 179 دولة حتي الآن لتنفيذ هذا الإطار العالمي، ونحن نعمل مع الحكومات لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد خلال مرحلة التعافي من كوفيد 19".

وأكدت أن العالم أصبح أكثر فقرا وهشاشة بسبب الجائحة ولا يمكنه أن يسمح للفساد بتعريض جهودنا في التقدم إلي الأمام للخطر أو آمالنا في مستقبل أكثر عدلا.

وأشارت إلى أنه يتعين علينا الدفاع عن العدالة والوقوف متحدون ضد الفساد، وتحتاج بلدان المقصد والمنشأ إلي العمل كشركاء لحرمان الفاسدين من الملاذ الآمن، ووقف التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة الأصول المنهوبة معاً يمكننا إطلاق العنان لقوة التنوع والإدماج من خلال إشراك جميع العناصر الفعالة "النساء، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية" لحماية أنظمتنا من الشبكات الفاسدة وممارستها ووضع حد للإفلات من العقاب.

ونوهت إلى أنه من خلال تعزيز إجراءات مكافحة الفساد يمكننا بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والعودة إلي المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.