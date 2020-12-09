لو بتدرس أو بتحضر ماجستير.. خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري

يعد بنك المعرفة المصري من أهم وأبرز المنصات التعليمية في مصر والتي تحتوي على الكثير من الكتب والمراجع الدراسية التي تساعد الدارسين والباحثين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في أبحاثهم، كما أنه تساعد الطلاب في التحصيل الدراس بشكل كبير.

وبمجرد الانتهاء من سنوات الدراسة والحصول على شهادة المؤهل الجامعي، يرغب الكثير من محبي استكمال الدراسات العليا في التقدم لدراسة سنوات التمهيدي للبدء في تحضير رسالة الماجستير، ثم البدء في التحضير لرسالة الدكتوراة، للحصول على درجة علمية تمكنه من التدريس في الجامعات.

وتتميز هذه المرحلة الجديدة بحرية اختيار الباحث في اختيار موضوع الرسالة التي يقوم بإجراء البحث فيها، ولكن مع مراعاة أن تكون على علاقة وطيدة بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الباحث، كما تحتاج إلى المزيد من البحث والاطلاع في كثير من الكتب والمراجع للحصول على المعلومات المطلوبة لبرهنة البحث.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري، كالتالي:

1- الدخول إلى موقع بنك المعرفة المصري من خلال اللينك https://www.ekb.eg/ar/home

2- ثم يتم اختيار اللغة العربية من الأيقونة الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية على اليمين.

3- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول لبنك المعرفة المصري.

4- ثم يتم الضغط على أيقونة "التحق الآن" لتسجيل الدخول.

5- ثم تظهر الصفحة الخاصة بالكتب والمتوفرة بالموقع والمنصة.

6- ثم يبدأ الباحث في تحميل الكتب الخاصة بمجال الدراسة والبحث.

وحرصت وزارة التربية والتعليم خلال الشهور القليلة الماضية على توفير المنصات التعليمية الإلكترونية، لتحسين طرق التعلم عن بعد، لمواجهة غلق المدارس في حالة تصاعد أومة جائحة فيروس كورونا المستجد.