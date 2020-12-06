شوقي: الباحثون المصريون استخدموا 300 مليون بحث علمي من بنك المعرفة

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خريجي الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية.

وقال شوقي، خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الاكلينكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية، إن الحفل ذكره بفترة دراسته للدكتوراة بجامعة براوند بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفها بأنها من أقدم الجامعات الأمريكية مشيدًا بإتاحة المحتوى العلمي للباحثين المصريين من جامعة عريقة مثل جامعة هارفارد بسبب التقدم التكنولوجي الذي نشهده الآن.

وأوضح شوقي أنهم في الماضي كانوا لا يجدون الأبحاث والمراجع وكانوا يضطرون للسفر للخارج للحصول عليها، وهو ما لم يعد يحدث حاليا بسبب الطفرة التكنولوجية، ضاربًَا المثل بتجربة بنك المعرفة المصري.

وأوضح شوقي أن الباحثين المصريين حملوا أكثر من 300 مليون بحث عالمي من بنك المعرفة خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى أن المحتوى العلمي ببنك المعرفة يتم تحديثه بشكل يومي ومتاح مجانًا لكل الشعب المصري.

وأشار شوقي إلى أن الشعوب تتقدم بالاستثمار في الجانب البشري، مؤكدًا أن الباحثين الذين يحاولون الوصول للقاح ماهرين في تخصصاتهم وليسوا مجرد طلاب حصلوا على درجات عليا مشددًا على أن نظام التعليم الجديد يعلم الطلاب أن يحبوا العلم والتعلم.

وأضاف: "كل ده عشان نوصل لجيل قادر على الابتكار والتعلم مدى الحياة وكل الدول اللي تقدمت بالاستثمار بالعنصر البشري واللي بيبني الدول العقول والاستثمار في العقول".

وتابع: "بنبني من الحضانة ولازم نعلمهم إزاي يحبوا يتعلموا وميخافوش يتعلموا والتعليم مش عشان الامتحانات عشان نقود حياة فيها علم وابتكار ولازم يكون عندنا حلم بمهارات مش بنمر"، مشيدًا بالتعاون الكبير بين أعضاء وأجهزة الحكومة المصرية.