"الضبع": مطروح ستشهد أمطارا غزيرة فى يناير وفبراير

أعلن الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بمطروح، أن المحافظة شهدت هذا العام هطول للأمطار خلال شهر نوفمبر بكميات غير متوقعة منذ أكثر من 36 عاماً لتصل إلى 152 مم، بحسب وحدة الأرصاد الجوية بمركز البحوث التطبيقية التابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، فى بيان صدر، اليوم، أن وحدة الأرصاد بمنطقة رأس الحكمة التي تبعد عن البحر بمسافة 7 كيلو مترات جنوباً، رصدت هطول ما يقرب من 61 مم من مياه الأمطار مع تسجيل القراءات كل نصف ساعة، بينما سجلت وحدة الأرصاد بمركز البحوث التطبيقية 152 مم خلال شهر نوفمبر، وأن معدل سقوط الأمطار على مدن المحافظة هذا العام شهد إرتفاعا كبيرا، وبلغ متوسط هطولها 110 مم خلال شهر نوفمبر فقط.

وأكد الدكتور عبدالصمد عبدالستار الضبع، مدير وحدة النظم الجغرافية "GIS" أن رصد معدلات سقوط الأمطار شمل مناطق تنمية الوديان من فوكه شرقا حتى السلوم غربا، ويهدف هذا الرصد إلى بيان معدل حصاد مياه الأمطار التي تستخدم في الشرب والزراعة بالمناطق الصحراوية بمطروح، والتي يتم تخزينها في الآبار والخزانات الأرضية المنتشرة في تلك المناطق.

وتابع "الضبع"، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق مطروح معدل سقوط أمطار عال خلال يناير وفبراير من العام المقبل يزيد على 200 مم، وهو ما يعد عاما مبشرا بالخير في مطروح، خاصة في المناطق الصحراوية، حيث تعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه.

وكلف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بضرورة دعم المزارعين بتقاوي الشعير بالمجان للإستفادة من الكم الكبير لمياه الأمطار التى تشهدها مطروح هذا العام.

وأكد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء على متابعة وزير الزراعة لعملية التوزيع ودعم المزارعين بتقاوي الشعير لزراعة الأراضي الصالحة لزراعة الشعير بالصحراء الغربية بكميات تصل إلى 140 طنا من التقاوي بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.