بحوث الصحراء ينظم الملتقى العلمى بالوادي الجديد ويوزع آلات زراعية مجانا 

في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بتقديم الدعم للمزراعين قام د عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بافتتح الملتقي العلمي الثالث تحت عنوان (ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا) بمحافظة الوادي الجديد والذي ينظمه مركز بحوث الصحراء وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف الباحث الرئيسي للمشروع د/ شيرين فتحي منصور- استاذ مساعد بالمركز ‏وذلك في إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء.

‏ ‏وقال زغلول أن الملتقى يأتي في إطار ما يقوم به مركز بحوث الصحراء من دور في المشاريع المختلفة لدعم المزارعين والمرأة بالوادي الجديد ، وذلك ضمن أنشطة مشروع الزراعة الذكية لتطوير نظم سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالمحافظة ‏ حيث تم تسليم السادة المزارعين عدد ( 15 ) ألة زراعية ما بين عزاقة وحصادة وآله زراعة ( بلنتر) بدون أي مقابل للمساعدة فى تنمية قدرات المزارعين في زراعة الكينوا وغيرها من المحاصيل الاخري من خلال خمس جمعيات زراعية هي الخارجة انتاج والشركة وناصر الثورة والخرطوم والخارجة بمحطة مركز بحوث الصحراء كخمس مناطق رئيسية لتوفير الدعم للمزارعين والاستفادة من الآلآت بدون أي مقابل للمزارعين. ‏ ‏