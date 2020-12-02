عبدالله زغلول رئيسا لمركز بحوث الصحراء وحسام شوقي نائبا له

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، بالعمل رئيسا لمركز بحوث الصحراء، وذلك لحين شغلها، وفقا لأحكام القانون.

كما أصدر وزير الزراعة، قرارا وزاريا بتكليف الدكتور حسام شوقي، مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، بالعمل نائبا لرئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات، والمشرف على المحطات البحثية، وذلك لحين شغلها وفقا لأحكام القانون.