وزير الزراعة يبحث خطة النهوض بمحصول قصب السكر تنفيذا لتكليفات الرئيس

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن النهوض بمحصول قصب السكر، وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأكد القصير، أن وزارة الزراعة، تستهدف وضع خطة للنهوض بإنتاج قصب السكر على المستوى الكمي والنوعي، من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة، واستنباط أصناف جديدة، تحقق إنتاجية عالية للفدان، وأيضا تطوير نظم الري، واستخدام الأساليب الحديثة للري بدلا من الغمر، بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد، الأمر الذي يحقق مردود اقتصادي كبير للمزارعين.

وزير الزراعة أكد أيضا، أن هناك اهتمام كبير من الحكومة بمحصول القصب، حيث يستخرج منه سلعة استيراتيجية هامة، بالإضافة إلى أنه متعدد الأغراض، سواء في صناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب.

ويوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة واستثمارات بمليارات الجنيهات القصير وجه بانشاء حقول ارشادية للمزارعين في مناطق زراعة القصب بالصعيد، تكون نماذج على أرض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الري الحديث، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتكون عامل جذب للقطاع الخاص، وخلق وعي لدى المزراعين من أجل سرعة نشر التقنية الحديثة في الزراعة خلال وقت قصير.

وأوضح أن الوزارة توفر الدعم الفني للمزارعين، للنهوض بمحصول القصب، والبنك الزراعي يوفر التمويل اللازم لعملية تطوير نظم الري، ودعم المزراعين بالفائدة الميسرة 5%.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية، ومديري مديريات الزراعة بمحافظات زراعة قصب السكر في صعيد مصر.