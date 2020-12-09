ممثل البنك الدولي يشكر "الرقابة الإدارية" لدورها في مكافحة الفساد

أعربت مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن عن سعادتها للمشاركة في احتفالية الرقابة الإدارية التي عقدت اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكدت أن الفساد يؤثر على جميع الأفراد ومن شأنه مزيد من الفقر للأفراد، ولفتت إلى التداعيات الاقتصادية التي أفرزها انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمية مكافحة الفساد في هذا التوقيت.

وفي كلمتها خلال الفعالية تقدمت "وايس" بكل الشكر والتقدير لهيئة الرقفابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد.

وأكدت "وايس" أن جميع قيم البنك الدولي والتعاون مع الحكومة المصرية والرقابة الإدارية سيظل قائما ونتطلع إلى مزيد من التعاون، وندعم جهود الدولة المصرية للرخاء والازدهار للشعب المصري.

انطلق قبل قليل مؤتمر فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويقدمه الإعلامي شريف فؤاد.

ويأتي انعقاد المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر من قبل الأمم المتحدة في يوم التاسع من ديسمبر كل عام.

وتنظم هيئة الرقابة الإدارية المؤتمر باعتبارها ممثل الدولة في ملف مكافحة الفساد، حيث تحنفل الهيئة بهذا اليوم. وبدأ برنامج الاحتفال في الثامنة صباجا بماراثون للدرجات الهوائية من أمام المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية بشترع النزهة، طريق النصر، ستاد القاهرة.

كما من المقرر أن يتم توقيع اتفاق بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويبدأ الاحتفال فعليا بفيلم تسجيلي حول جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، ثم تتوالى كلمات المدعوين لاحقا وصولا إلى رئيس الوزراء، كما يتحلل الكلمات فيلم تسجيلي عن جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.