إيمانويل أوليتا يشيد بجهود مصر في مكافحة الفساد

أشاد إيمانويل أوليتا، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة الفساد، مؤكدا أن مصر عازمة على مكافحة الفساد.

وأكد أوليتا، في كلمته خلال احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنه لن يكون بمقدرو دولة وحدها مكافحة الفساد، مشييرا إلى الحاجة إلى التعاون.

وأعرب باعتباره ممثلا لدولة الكونغو لديها إرادة حديدية لمكافحة الفساد مبرزا الجهود التي قامت بها دولته في هذا الإطار.

وقال المسئول الأفريقي إن الوقت قد حان لتعزيز التضامن الاجتماعي والتقدم في كل بلد أفريقي وتقليص الفقر في الدول الأفريقية ورفع دخول الشعوب الأفريقية وإشراك المجتمع المدني في إدارة الدولة وتعزيز التعليم والمعلومات والاتصال من أجل تغيير السلوك.