غادة والي: مصر أحد المنابر العالمية للتوعية بمكافحة الفساد

أكدت الدكتورة غادة رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنها يشرفها المشاركة في فعالية مكافحة الفساد، وأكدت أن مصر تعد منبرا عالميا فيما يتعلق بزيادة الوعي في مكافحة الفساد.

ولفتت، في كلمتها خلال فعالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى أن فعالية اليوم تتعلق أهمية احتفالية القاهرة اليوم سيجتمع دول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستضيفه مصر في ديسمبر العام المقبل، وهو المؤتمر الذي سيضع إعلان سياسي رفيع المستوى بشأن مكفاحة الفساد ووضعه حيذ النفاذ.

وشددت على أهمية مكافحة الفساد في الظروف الحالية ممثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مسئول عن مكافحة الفساد ويدعم الدول في مكافحة الفساد.

وأكدت تسخير كافة إمكانيات المكتب لدعم الدول في مكافحة الإرهاب، مششيرة إلى أن دول العالم تمر الآن بأسوأ أزمة اقتصادية من زمن طويل. ولفتت إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة يهدد كل الدول الأفريقية والمقدر بنحو 88.6 مليار دولار.

وأشارت إلى نجاح المكتب في استعادة 3.3 مليار دولار من الأموال التي يتم تهريبها ضمن جرائم الفساد، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا المبلغ لا يزال ضئيلا. وشددت على أن الجهود الدولة وحدها لا تكفي لمكافحة الفساد دون أن يكون هناك مؤسسات قوية قادرة على مكافحة الفساد، مشيرة إلى قيام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى دعم الدول في بناء المؤسسات. وأثنت بجهود هيئة الرقابة الإدارية لدورها في دعم حقوق الإنسان، وهنأتها بمناسبة الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، معربة عن امتنانها لمصر على تعاونها، وأكدت تطلعها للعمل مع لجنة مكافحة الفساد المصرية، موجهة الشكر على التعاون المتميز مع مصر في مكافحة الإرهاب. ولفتت إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مكافحة الفساد في دليل واضح على أن توافر الإرادة السياسية من شأنه أن يساهم في مكافحة الفساد.