لجان للمرور على المحال ووسائل النقل لمواجهة كورونا بالبحر الأحمر

شكلت مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عدة لجان للمرور على المنشآت الحيوية والتجارية ووسائل النقل الجماعي، للتأكيد على التزامها بإجراءات التأمين والسلامة والحماية المدنية.

وشددت اللجنة المشكلة، على تلاشي كل الملاحظات، في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ المرور، ومراجعة جميع التوصيات التى ابدتها خلال التفقد للمبانى والمنشآت، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى المستمرة باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، قيام اللجنة المشكلة من الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية للمرور على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس المدينة، أنه اللجنة تم تشكيلها بالتنسيق مع عدد من الإدارات الخارجية منها إدارة مرور سفاجا والإدارة الصحية بسفاجا وإدارة تموين سفاجا.

وأضافت المغربي، إلي أن اللجنة تمكنت من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيرات والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي لمتابعة مدي التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت رئيس المدينة، على أعضاء اللجنة بضرورة التنبيه على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير لافتة إلى أن هناك متابعة في المدارس لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي مدينة القصير، كلف اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بتشكيل لجنة تضم ادارة الازمات والبيئة والتراخيص وقسم الأمن بالوحدة المحلية وممثلين من قسم السلامة والصحة المهنية التابع لمكتب العمل وقسم الحماية المدنية، وذلك للتأكيد على استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الحيوية للوقاية من مخاطر الحريق وتحديث خطط الطوارئ بها.

فى السياق ذاته، مرت اللجنة اليوم الأربعاء، على محطة تحلية المياه والمبنى الادارى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطة وقود التعاون بشارع العاشر من رمضان ومبنى هندسة الكهرباء وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومخازن الجمعية الاستهلاكية وفرع الشركة المصرية للاتصالات، حيث اوصت اللجنة برفع كافة وسائل الإطفاء وشبكات الحريق واتباع التعليمات المنظمة لتخزين المواد الخطرة والزام أصحاب المنشآت برفع كفاءة تدريب العاملين على أساليب السلامة والصحة المهنية، كما وجهت اللجنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة فى التخزين وتداول المخلفات الخطرة.

وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر كلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، لجنة من ادارة البيئة والإدارة الصحية باستمرار حملات التوعية البيئية والتقيفية للطلبة بجميع مدارس المدينة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونفذت اللجنة ندوة توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا والتأكيد على اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشر فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات مع الحفاظ عللى تنفيذ الاحتياطيات والاجراءات الوقائية بعدد من المدارس.