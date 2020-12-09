جامعة الفيوم تنظم ورشة تدريبية على أحدث تقنيات أجهزة السونار

نظم قسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم الجامعة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للتدريب على فحص مرضى النساء والولادة بواسطة أجهزة السونار برئاسة الدكتور محمد كمال الأستاذ بقسم النساء والتوليد، وبحضور عدد من الأساتذة المدربين من جامعات الفيوم وعين شمس ومستشفى الجلاء التخصصي وعدد كبير من الأطباء المتدربين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وذلك بمستشفى الجامعة للجراحة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عبدالسميع عبدالمنعم رئيس قسم النساء والتوليد.

وصرح الدكتور عبدالسميع عبدالمنعم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعة، أنّ ورشة العمل التدريبية تعقد على هامش المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بكلية الطب والذي سيعقد في الفترة من 10-11 ديسمبر 2020 ويضم عددًا من الجلسات التي سيشارك بها نخبة من أفضل أساتذة طب النساء والتوليد من جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وجامعة الأزهر، مُضيفًا أنّ المؤتمر قد حصل على اعتماد الهيئة القومية للتدريب الإلزامي.

من جهته، أشار الدكتور محمد كمال أنّ الورشة تشمل التدريب على أحدث تقنيات فحص المرضى بأجهزة السونار ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد لتشخيص أمراض النساء والولادة وايضًا طب الأجنة، مشيرًا إلى أنّه سيتم خلال الورشة تدريب أكثر من 65 طبيب وطبيبة من أطباء وزارة الصحة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

على جانب آخر، تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد (متحدون على مكافحة الفساد) يحاضر خلالها العميد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا بالمكتبة المركزية، وذلك عقب الانتهاء من الماراثون الرياضي الذي نظمته الرقابة الإدارية صباح اليوم.