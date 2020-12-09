محافظ الفيوم يأمر بإدخال ذريعة أسماك ببحيرتى قارون والريان

استعرض المحاسب صابر عبد اللطيف، مدير فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، أهم أعمال البنك وشملت التسهيلات الائتمانية وإجراءات القروض وتمويل المشروعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أنّ البنك يعمل من خلال ثلاث أطر للتمويل وهي مشروعات البتلو ومبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات مع جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف، في اجتماع مع قيادات المحافظ، أمس، أنّ البنك قام بتمويل مشروعات تسمين ماشية لعدد 4 ألاف رأس بتكلفة 65,5 مليون جنيه لعدد 324 عميلا، فضلاً عن تمويل مشروع لعدد 1000 رأس ماشية بقيمة 20 مليون لعدد 98 عميل.

في السياق نفسه، استعرض المهندس أيمن المنصوري رئيس منطقة النيل للثروة السمكية بالفيوم، أهم أعمال القطاع والعمل على إدخال ذريعة مناسبة من الأسماك ببحيرتى قارون والريان بما يخدم العاملين في مجال الصيد والمزارع السمكية.

ووجّه محافظ الفيوم، إلى بحث أصحاب المزارع السمكية المخالفة للتقدم للتصالح وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بالوحدات المحلية التابعة لها، موجهاً السكرتير المساعد بالتأكيد على الوحدات المحلية بتلقي طلبات هذه المزارع.

من جهته، أشار أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم إلى أهم أعمال الجهاز على أرض المحافظة التي حققت 99,8% من المستهدف وشملت خدمات مالية وغير مالية وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنّه تم تحقيق 104% من المستهدف من الخدمات غير المالية، وتم تمويل مشروعات تنمية مجتمع بقيمة 31 مليون جنيه، ويستهدف فرع الجهاز بالفيوم للوصول بالتمويل إلى 300 مليون جنيه، وهناك طفرة ملحوظة في التعامل مع فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم لتمويل عدد من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مضيفاً بأنه تم تمويل مشروعات ثروة حيوانيى بقيمة 50 مليون جنيه، ومشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.