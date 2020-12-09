محافظ الفيوم يأمر بإدخال ذريعة أسماك ببحيرتى قارون والريان

محافظ الفيوم يأمر بإدخال ذريعة أسماك ببحيرتى قارون والريان
بحث المزارع السمكية المخالفة للتقدم للتصالح وإنهاء الإجراءات الخاصة
كتب:
أسماء أبو السعود
09:26 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الفيوم
استعرض المحاسب صابر عبد اللطيف، مدير فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، أهم أعمال البنك وشملت التسهيلات الائتمانية وإجراءات القروض وتمويل المشروعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أنّ البنك يعمل من خلال ثلاث أطر للتمويل وهي مشروعات البتلو ومبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات مع جهاز تنمية المشروعات.
وأضاف، في اجتماع مع قيادات المحافظ، أمس، أنّ البنك قام بتمويل مشروعات تسمين ماشية لعدد 4 ألاف رأس بتكلفة 65,5 مليون جنيه لعدد 324 عميلا، فضلاً عن تمويل مشروع لعدد 1000 رأس ماشية بقيمة 20 مليون لعدد 98 عميل.
في السياق نفسه، استعرض المهندس أيمن المنصوري رئيس منطقة النيل للثروة السمكية بالفيوم، أهم أعمال القطاع والعمل على إدخال ذريعة مناسبة من الأسماك ببحيرتى قارون والريان بما يخدم العاملين في مجال الصيد والمزارع السمكية.
ووجّه محافظ الفيوم، إلى بحث أصحاب المزارع السمكية المخالفة للتقدم للتصالح وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بالوحدات المحلية التابعة لها، موجهاً السكرتير المساعد بالتأكيد على الوحدات المحلية بتلقي طلبات هذه المزارع.
من جهته، أشار أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم إلى أهم أعمال الجهاز على أرض المحافظة التي حققت 99,8% من المستهدف وشملت خدمات مالية وغير مالية وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أنّه تم تحقيق 104% من المستهدف من الخدمات غير المالية، وتم تمويل مشروعات تنمية مجتمع بقيمة 31 مليون جنيه، ويستهدف فرع الجهاز بالفيوم للوصول بالتمويل إلى 300 مليون جنيه، وهناك طفرة ملحوظة في التعامل مع فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم لتمويل عدد من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مضيفاً بأنه تم تمويل مشروعات ثروة حيوانيى بقيمة 50 مليون جنيه، ومشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل بالمشروعات المتعثرة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارة الزراعة والري ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس فرع هيئة تنمية الثروة السمكية بالفيوم.