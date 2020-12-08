قطع المياه عن مناطق بمنية النصر في الدقهلية 3 ساعات غدا للصيانة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم غدا الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجارى قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز ومدينة منية النصر لمدة 3 ساعات، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، بسبب توقف مرفق مياه منية النصر لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحابس الرئيسية والسوفتات.

وأضاف المحافظ، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي قرى الوحدة المحلية بالرياض، وقرى الوحدة المحلية ببرمبال القديمة، وقرى الوحدة المحلية ببرمبال الجديدة، وقرى الوحدة المحلية بميت عاصم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

ووجّه "مختار" مسئولي الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية اتباع الأصول الهندسية الواجبة لأعمال الاصلاح والصيانة المشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق مختلف كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في ختام فاعليات مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بالقضايا السكانية والذي شاركت فيه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.

وسلّم وزير الشباب والرياضة مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "درع نواة" تكريمًا وتقديرًا لجهود مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بقضايا السكان.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، أن المحافظة شاركت في هذا المهرجان من خلال مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ ندوات التوعية للمرأة والفتاة بالقضايا المجتمعية المتعلقة بحياة الفتاة والمرأة ودعمهما والحفاظ عليهن، من خلال 10 أندية سكانية ملحقة بمراكز الشباب في عدد من مراكز الشباب.