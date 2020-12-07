طوابير طويلة أمام مجمع "الطيبة" في الدقهلية والتزام بالكمامات

شهدت لجان قرية "الطيبة" مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، توافد أعددا كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة ضمن دائرة طلخا، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين علي مقعدين.

وظهرت طوابير طويلة أمام المجمع الانتخابي بمدرسة عبد النبي زيادة الابتدائية، والتي تضم لجان، 86 و 87 و 88 و 89 بدائرة طلخا، والتزم المواطنون بارتداء الكمامات وكذلك تطهير الأيدي و قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلي اللجان.

ويتنافس في دائرة طلخا 4 مرشحين وهم : وليد شوقي شاكر، مرشح حزب مستقبل وطن، و 3 مرشحين مستقلين، وهم: رضا عبد الله غازي، و النائب بسام منصور فليفل، والسيد خضر جوهر، وذلك علي المقعدين المخصصين للدائرة .

وتضم الدقهلية 699 مركزا انتخابيا بإجمالي عدد 1426 لجنة فرعية على مستوي مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت من أبناء الدقهلية 4 ملايين و352 الف و87 ناخبا، في 10 دوائر انتخابية تضم مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة.

من جهة أخري أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتظام الفرق الطبية كاملة داخل اللجان الانتخابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة حيث جري التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير او النائب علي مدار 24 ساعة كما تم تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات.

وأوضح مكي، أن الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة فضلا عن توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية ومصادر المياه والكهرباء البديلة بجميع مستشفيات المحافظة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبة وسرعة التحويل الي مستشفيات الإحالة كما تم إخلاء 30٪ من أسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد.

وشدد علي الرقابة من قبل إدارة مراقبة الأغذية لمنع تواجد الباعة الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين و تم اخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابية بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة.