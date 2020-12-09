فوز مرشحا "مستقبل وطن والشعب الجمهوري" بالسنبلاوين في الدقهلية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة العاشرة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز السنبلاوين، وتضم مركزي "السنبلاوين وتمي الأمديد"، نتيجة الحصر العددي، الذي أظهر فوز أسامة عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمد السعيد عوض، مرشح حزب مستقبل وطن، بأكبر عدد من الأصوات في الدائرة.

وحصل أسامة محمد عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 77 ألفا و215 صوتا، ومحمد السعيد عوض، مرشح حزب مستقبل وطن، على 51 ألفا و490 صوتا.

بينما حصل النائب أحمد همام، مرشح حزب الوفد على 50 ألفا و307 أصوات، وأحمد رعب، على 48 ألفا و935 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف على الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.