نفسيون عن متلازمة ما بعد كورونا: الوهم يسبب انتكاسة

تغييرات عديدة شهدها البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق جديدة للعلاج، وتعريفات وتصنيفات جديدة للمصابين، نفذتها وزارة الصحة والسكان، حسبما ذكر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة.

"متلازمة ما بعد كورونا" أحد التعريفات الجديدة المضافة للبروتوكول، وهي بعض المشكلات الصحية التي يتعرض لها المتعافي من فيروس "كوفيد 19"، من ضمن أعراضها تسارع في التنفس، وبعض الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والعزلة النفسية وبعض المشكلات التي تؤدي إلى تليف الرئة.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن متلازمة ما بعد كورونا بدأ ظهورها مع بداية ظهور حالات إصابة في مصر منذ مارس الماضي، وتتكرر أعراضها على أغلب المرضى، ومن بينها كثرة التوتر واضطرابات النوم، والتوهم بعودة أعراض الفيروس مرة أخرى دون ظهورها فعليا، فضلا عن صعوبة التركيز في الأعمال وفقدان الشغف والصداع المستمر.

عيسوي: مبالغة الخوف على الأهل ضمن الأعراض.. وقد تؤدي لأمراض عضوية

وأضافت "عيسوي" لـ"الوطن"، أن من بين الأعراض أيضًا القلق والخوف من العودة إلى ممارسة العمل ومسايرة الحياة، والعصبية الشديدة والذعر والمبالغة في الخوف على الأهل من التعرض للإصابة بالعدوى، والرغبة في منعهم من الخروج، والشعور بأنه سيصاب مرة أخرى بالفيروس، لافتة إلى أن جهاز المناعة والجهاز العصبي مرتبطين ببعضهما البعض، ومتعافو كورونا مناعتهم ضعيفة ما قد يعرضهم لأمراض عضوية في حالة وجود اضطرابات نفسية.

وأشارت أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن الأعراض النفسية تأخذ وقتا طويلا مع المريض، وتعالج من خلال تشخيص كل مرض منفردًا، مثل العلاج المعرفي السلوكي للمصابين بالقلق، فضلا عن بعض مضادات الاكتئاب، والطرق الطبيعية مثل الاستحمام بماء ساخن وشرب كوب من اللبن الدافئ قبل النوم لتقليل الاضطرابات، والبعد عن أدوية المنومات.

عبد المحسن: الرياضة والهوايات المفضلة والتغذية السليمة ضمن روشتة العلاج

ومن جانبه، يرى الدكتور يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن من بين الطرق الجيدة للخروج من أزمة متلازمة ما بعد كورونا، ممارسة الهوايات الخاصة مثل الكتابة والقراءة والاطلاع، مع سماع القرآن والموسيقى المفضلة لدى المصاب، فضلا عن مشاهدة التليفزيون وممارسة الرياضة والتمارين المنزلية، واعتبارها تكليف ضروري، إضافة إلى التغذية السليمة، والتعرض للجو المفتوح، وعقد جلسات عائلية محدودة مع مراعاة التباعد الاجتماعي.