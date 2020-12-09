مصر للطيران تتوسع في أفريقيا بشراكة استراتيجية مع دول القارة

تعزز مصر تعاونها مع الدول الأفريقية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، وظهر التعاون مع دول القارة من خلال حرص شركة مصر للطيران، أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، على إنشاء شراكة استراتيجية لتأسيس شركات طيران في دول أفريقية في مختلف توزيعها الجغرافي، فتساعد مصر جنوب السودان، لتأسيس الشركة الوطنية للطيران وتتحرك من قبلها لتدشين شركة الطيران الغانية غرب القارة السمراء وتدرس في الوقت نفسه شراكة مع دولة الكاميرون وسط غرب القارة.

شراكة مع جنوب السودان

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء التاسع من ديمسبر، Subek John David، رئيس سلطة الطيران المدني بجنوب السودان، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان بمجال النقل الجوي، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران.

وسافر وفد مصري رفيع المستوى منذ شهور قليلة إلى العاصمة جوبا ليلتقي مسئولين من أجل تفعيل اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين البلدين وإقامة شراكات اقتصادية مع دولة جنوب السودان الدولة التي لا تطل على سواحل شمال شرق القارة وتأسست عقب الانفصال عن شمال السودان في استفتاء عام 2011، وتسعى مصر لتقديم الدعم في مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم للشراكة بين شركتي "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المصرية وشركة طيران جنوب السودان العليا، بمقتضاها يحق لشركة "إير كايرو" الحصول على حقوق النقل داخل جنوب السودان وخارجها.

وذكر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، دراسة مصر إنشاء شركة صيانة للطائرات في مطار جوبا لتقديم أعمال الصيانة، للاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين التابعين لشركة مصر للطيران، والحاصلين على الشهادات المعتمدة عالمياً، فضلاً عن إرسال لجان من المختصين بسلطة الطيران المدني المصري للسفر إلى جوبا لتدريب الكوادر، لرفع مستوى الإجراءات بمطار جوبا، وكذلك التعاون بين سلطتي الطيران المدني المصري والجنوب سوداني في مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمي لسلطة الطيران المدني لجنوب السودان.

يؤكد وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار أن شركة مصر للطيران، التي تعد ثاني أكبر ناقل جوي أفريقي بعد خطوط جنوب إفريقيا الجوية، أن الوزارة تهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني مع دول القارة الإفريقية من خلال خطة جادة ستتوسع داخل القارة الفترة المقبلة لتتماشى مع رؤية القيادة السياسية في مصر لتنمية القارة السمراء لتقديم التسهيلات من أجل تنفيذ شراكات اقتصادية مع الأشقاء الأفارقة.

وتأسست الشركة في عام 1932 بمرسوم ملكي، واقتصر التشغيل داخليا في بداية الأمر إلى بدأت الشبكة الجوية في السفر خارج الحدود وكان أول خط بين القاهرة وفلسطين، وفي عام 1936 كانت مصر للطيران أول شركة في العالم تهبط في المدينة المنورة بالسعودية.

انضمت الشركة إلى تحالف ستار للطيران (الشبكة العالمية لشركات الطيران) في عام 2008 لتكون أول شركة طيران عربية منضمة لهذا الاتحاد بعد تحقيقها أرقام مميزة في معايير الجودة فيما يتعلق بخدمة العملاء، والأمن والبنية التحتية الفنيـة معا، وحصلت الشركة على جائزة أفضل شركة طيران في قارة إفريقيا عام 2009 في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي الذي أقيم بدولة موزمبيق.

تعاون مع غانا

وقعت مصر للطيران مذكرة تفاهم مع حكومة غانا في أكتوبر2020، واتفاقية تدشين شراكة استراتيجية لتأسيس شركة طيران وطنية غانية مُتكاملة باستثمارٍ مصري غاني مُشترك، ولنقل الخبرات المصرية الواسعة في مجال الطيران التي تقدم خدمتها لأكثر من 80 جهة سفر عالمية.

وبدأت التعاون بين البلدين عند توقيع شركة مصر للطيران للصيانة مع وزارة الطيران المدني بغانا عقدا لإنشاء مركزاً لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتو والدولي بالعاصمة الغانية أكرا عام 2018.

بدوره ثّمن وزير الطيران الغاني، جوزيف كوفي أدا، الخطوة المصرية التي تأتي لتحقيق الاندماج القاري المنشود، مؤكداً ترحيب بلاده بما أبدته مؤسسة مصر للطيران العريقة ووزارة الطيران المدني المصرية من اهتمامٍ بمُساندة غانا في تأسيس شركة طيرانها الوليدة، والاستثمار كشريكٍ رئيسي فيها.