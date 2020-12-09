محافظ الدقهلية يزور مصابي قطار المنصورة.. ومكي: خروج 18 منهم

زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، مصابي حادث قطار "المنصورة - المطرية" بالمستشفى الدولي بالمنصورة وكلف وكيل وزارة التضامن بصرف الإعانات والمساعدات العاجلة ووكيل وزارة الصحة لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

وكلف المحافظ الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف الإعانات المالية للمصابين، كما وجه المحافظ للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات التي مازالت بالمستشفى وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأعرب محافظ الدقهلية عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا على اهتمام المحافظة بكل أجهزتها بأبناء المحافظة، وتوفير كل أوجه الدعم والعناية والرعاية لهم.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة، أن إجمالي عدد المصابين 22 مصابا تم خروج 18 منهم بعد إجراء الإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقي العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لا توجد أي حالات وفاة بالحادث.

وأضاف مكي، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ9 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، موضحا أنّ الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات، نافيا وجود حالات وفاة.

وأشار إلى أنه جارٍ التعامل مع جميع الحالات، وتقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جميع الحالات.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية، لتحميل الركاب من الرصيف، عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الواقعة للنيابة التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة بشرطة النقل المواصلات داخل المحطة وتم التحفظ على عامل التحويلة وسائق القطار لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق، وذلك بسبب اصطدام القطار بالحواجز نتيجة وجود خطأ بالتحويلة وسرعة القطار عن المعدل المحدد.

يذكر أن قطار المطرية تسبب في وقوع حادثين الأسبوع الماضي، أولهما تسبب في بتر ذراعي طالب بالثانية الأزهرية أثناء توجهه إلى درس خصوصي في مدينة ميت سلسيل، والحادث الآخر عندما سقط موظف تحت القطار قبل دخول المحطة أثناء تهدئة القطار، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.