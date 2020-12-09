الصحة العالمية لـ"الوطن": نحتاج خطة دولية لتوزيع اللقاحات بشكل عادل

حالة من الترقب يعيشها العالم مع بدء توزيع للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويخشى الكثيرون من أزمة التوزيع غير المنصف للقاحات، وهو ما يهدد بكارثة في الدول الفقيرة حال حدوثه بسبب تخزين الدول المتقدمة والغنية جرعات من للقاح أكثر من حاجتها.

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن كندا لديها ما يكفي من لقاحات كورونا المحتملة لحماية عدد سكان يعادل تقريبا أربع أضعاف، وطلبت 40 مليون جرعة من لقاح فايزر/بيونتك، بشكل مبدئي.

المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية ترايك جاساريفيتش، أوضح أن عملية توزيع أي لقاح جديد معتمد أو مرخص ضد كورونا، ستكون محدودة في البداية، وذلك لحاجة العالم أجمع له، موضحا أن العالم بحاجة إلى خطة دولية لإدارة توزيع اللقاحات بشكل عادل لتجنب تواجده بكثرة في بعض الدول، ومعاناة دول أخرى مع نقصانه أو ارتفاع أسعاره.

وأضاف جاساريفيتش، لـ"الوطن"، أنه للحد من أثار أي أزمة يمكن أن تفتعل، وضعت منظمة الصحة العالمية، اقتراحًا لتخصيص جرعات اللقاح بين البلدان في خلال مبادرة " كوفاكس COVAX"، وهي آلية للتخصيص العادل للقاحات كورونا، مشيرا إلى أنها ستعمل لاحتواء الوباء بسرعة وإنقاذ الأرواح مبنية على مبادئ الإنصاف والصحة العامة.

وتابع المتحدث الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة دائما ما تدعو دول العالم إلى الحصول على الجرعات التي تناسب حجم سكانها لتحصين الفئات ذات الأولوية القصوى، بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة للوفاة في كل بلد، وهؤلاء هم الأشخاص المصابون بأمراض مشتركة وكبار السن.

وأكد جاساريفيتش، أن منظمة الصحة العالمية حددت ثلاث مجموعات ذات أولوية رئيسية - العاملون في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية - والذين يشكلون جميعًا ما يقرب من 20% من سكان العالم، وأنه سيجري تنقيح هذا النهج بمجرد توفر الأدلة من التجارب السريرية على منتجات لقاح محددة، ومع استمرار تطور الأدلة على مخاطر المرض.