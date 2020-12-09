زاهي حواس: توت عنخ آمون كان يعاني من فلات فوت وملاريا

نظمت جامعة عين شمس ندوة بعنوان "أسرار الفراعنة" للدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، تحت رعاية الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضرالندوة، الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والكاتبة الصحفية والناقد آمال عثمان، والدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي اللقاء في إطار فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، وأسرة من أجل مصر المركزية.

واستعرض الدكتور زاهي حواس كيف تحول من دراسة الحقوق إلى الآثار، موضحا تمرده على العمل الوظيفي، وشغفه بالتنقيب والاكتشافات الأثرية، بعد سفره للخارج لمدة 7 سنوات، والحصول على دبلوم في الآثار.

وأشار إلى أنه عشق الآثار بعد اكتشافه لأول تمثال لأفروديت، لافتا إلى تمكنه من استرداد 6000 قطعة آثار لمصر فى فترة سابقة، وتطرق إلى أكذوبة الزئبق الأحمر ووهم لعنة الفراعنة.

وكشف العالم عددا من أسرار الفراعنة، موضحا أن قصر الملك خوفو، كان أمام الأهرامات، في حين أن منف كانت عاصمة مصر التجارية، مؤكدا أنه رد علي المشككين في بناء المصريين القدماء للأهرامات في عقر دارهم، مشيرا إلى أن عام 2021، سيكون عام الكشف عن أسرار الهرم.

حواس: 2021 عام الكشف عن أسرار الهرم

وعن فرعون الخروج، أوضح أن بني إسرائيل جاء ذكرهم في لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر، التي تم اكتشافها عام 1896 على يد عالم المصريات الإنجليزى فليندرز بيتري، حيث تم ذكر أنهم طردوا من مصر، ما يؤكد أن خروج بنو إسرائيل من مصر، تم قبل تولي الملك مرنبتاح الحكم.

وأضاف أن من بين الأسرار والمعلومات التي لا يعرفها الكثير، أن توت عنخ آمون توفى نتيجة حادث أثناء قيادته عجلة حربية، وأنه كان يعاني من فلات فوت وملاريا، والدم كان لا يصل لقدمه، كما أن حتشبسوت توفيت عن عمر ناهز 55 عاما، وكانت سمينة ومريضة بمرض السكر، وتوفيت بالسرطان، مشيرا أن الشعب هو الذي شوه آثارها، وليس تحتمس الثالث، وذلك بعد أن اكتشف خرقها للقانون الإلهي بأن يكون الملك رجلا.

كما تطرق إلى البعثات والحفائر التي يقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن أول بعثة مصرية تعمل بوادي الملوك الغربي، حيث لم يسبق عمل أي حفائر به نظرا لصعوبته، وتم اكتشاف نحو 45 ورشة عمل ملكية، تنوعت بين ورش لأدوات التحنيط، النجارة وغيرها كاملة الأدوات.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، أن شكل منطقة الأهرامات سيتغير تماما بعد الانتهاء من تطويره، وافتتاح المتحف الجديد، مؤكدا أن المتحف الجديد، يعد أعظم مشروع ثقافي في القرن 21.

وعن أمنيته في الحفائر والاكتشافات، أعرب عن أمنيته في الكشف عن مقبرة كليوباترا قريبا، بالإضافة إلى الكشف عن اسرار الهرم، مضيفا أن اكتشافات منطقة العساسيف، هي الأهم في الفترة الحالية.