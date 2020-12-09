بسبب أزمة قلبية.. وفاة ناظر معهد أزهري أثناء تأدية عمله في قنا

توفى مدير معهد البطحة الأزهري في نجع حمادي، أثناء تأدية عمله، صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته في الحال.

ونعت إدارة نجع حمادي التعليمية الأزهرية، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عبدالناصر سكر، مدير الإدارة والشيخ عبدالناصر خليفة وكيل الإدارة، الفقيد.

وقالت الإدارة في بيان على صفحتها على "فيس بوك"، وفاة الأستاذ رفاعي محمود ناظر معهد البطحة الأزهرية أثناء تأدية عمله صباح اليوم إثر أزمة قلبية، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا أستاذنا لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم تقبله عندك من الشهداء".

وقال أصدقاء المدير المتوفى، إن الأستاذ رفاعي، حضر طابور الصباح ومر على العاملين في المدرسة وعلى دفتر الحضور والانصراف ووزع المدرسين على حصصهم بحسب الجدول الموضوع من لجنة الجدول الخاص بالمدرسين.

وأضافوا أنه بعد ساعة وأثناء تواجده في مكتب المدير فجأة حدثت له نوبة شديدة ووضع يده على صدره، وقبل وصول سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن الفقيد توفى إثر أزمة قلبية حادة، وشيعت جنازة الفقيد ودفن في مقابر عائلته في نجع حمادي.