وفاة مؤسس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية

توفى الدكتور شوقي شاكر، أستاذ ورئيس قسم الجراحة الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية، منذ قليل، ويعد "شاكر" من أهم أساتذة الجراحة في المنوفية ومصر كلها.

ونعى الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية، الفقيد الراحل وكتب، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل أستاذنا ومؤسس قسم الجراحة العامة بطب المنوفية الأستاذ الدكتور شوقي شاكر جاد رحم الله أستاذنا وجزاه عنا خيرا وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وتلاميذه الصبر والسلوان.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنوفية، في بيان لها الفقيد جاء فيه "بمزيد من الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور شوقي شاكر، أستاذ ورئيس قسم الجراحة الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".