احتفاظ 3 نواب بمقاعدهم وخسارة 3 آخرين بـ"إعادةالنواب" في المنوفية

نجح 3 نواب في مجلس النواب الحالي بمحافظة المنوفية، في الاحتفاظ بعضويتهم بعد إعلان نتائج فرز اللجان بالأمس، وهم "عصمت زايد" عضو النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، و"صابر عبدالقوي" عضو النواب عن دائرة أشمون، و"أيمن معاذ" عضو المجلس عن دائرة منوف وسرس الليان والسادات .

كما خسر ثلاثة نواب آخرين في جولة الإعادة في دوائر المنوفية، وهم "هشام عبدالواحد" رئيس لجنة النقل بمجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، و"إبراهيم خليف" مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة تلا والشهداء، والعميد "محمود محي الدين" أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

علي صعيد متصل، قاد كريم طلعت السادات، الفائر في الانتخابات البرلمانية عن دائرة مركزي تلا والشهداء بالمنوفية، مسيرة حاشدة بمشاركة أهالي قريته، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتهت المسيرة أمام قبر والده لقراءة الفاتحة والدعاء له.

وقال "كريم" في تصريحات صحفية أنه يتمني السير علي خطى والده في خدمة أهالي الدائرة وتقديم كافة الخدمات، مقدما الشكر لكل أهالي الدائرة واكد رغبته في العمل بجد واجتهاد لاستكمال مسيرة والده الراحل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدائرة تلا والشهداء، تفوق كريم طلعت السادات، وعلاء جعفر، في مواجهة عبدالحفيظ نصير المرشح المستقل، وإبراهيم خليف مرشح حزب مستقبل وطن .

واحتفل أنصار "علاء جعفر" المرشح لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، بفوزه بعد حصوله علي المركز الثاني، حيث قام "جعفر" بالتوجه إليهم خارج اللجنة وحملوه علي الأعناق مرددين هتاف "المدفع ضرب" في إشارة لرمزه الإنتخابي "المدفع" .

كما احتفل أنصار كريم طلعت السادات المرشح عن حزب مستقبل وطن، بفوزه بالمركز الأول في نفس الدائرة، بحضور سامح محمد أنور السادات عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من أبناء العائلة وأنصاره ومحبيه .