هاني خضر يحسم المقعد الثاني بدائرة شبين الكوم في المنوفية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة بندر ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة انتخابات مجلس النواب؛ إذ حسم المهندس أحمد حجازي، مرشح حزب مستقبل وطن، المقعد الأول، بينما احتل هاني خضر، المرشح المستقل، المركز الثاني، بفارق 28 صوتا انتخابيا فقط، عن اللواء العناني حموده، مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وحصل المهندس أحمد حجازي على 37738 صوتا انتخابيا، وحصل هاني خضر على 35605 صوتا انتخابيا، بينما حصل اللواء العناني حمودة على 35577 صوتا انتخابيا، كما حصل المرشح المستقل جمال سحلو على 33660 صوتا انتخابيا، في المركز الرابع.

علي صعيد متصل، أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، فوز عصمت زايد، النائب بالمجلس الحالي والمرشح المستقل، ومحمد حمدي موسي، في انتخابات مجلس النواب، وخسارة هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الذي حل رابعا بعد المرشح عبدالحكيم التعلب.

وحصل عصمت زايد على 50687 ألف صوتا انتخابيا، ومحمد حمدي موسى، على 44933 ألف صوتا انتخابيا، بينما حصل عبدالحكيم محمد التعلب على 35983 ألف صوتا انتخابيا، وحصل هشام عبدالواحد على 35875 ألف صوتا انتخابيا.

واستطاع هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، دخول جولة الإعادة بالانتخابات في الدائرة، بعد وفاة المرشح منير مندور، وتصعيد الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"عبدالواحد" بدلا منه لحصوله، علي المركز الخامس في الجولة الأولى.

وشهد محيط لجان الانتخابات تواجدا أمنيا مكثفا لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المحافظة.