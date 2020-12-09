صور.. المئات من أنصار "جعفر والسادات" يحتفلون بفوزهما في المنوفية

احتفل المئات من أنصار علاء جعفر، المرشح لمجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، بعد إعلان اللجنة العامة للانتخابات، حصوله علي المركز الثاني.

وتوجه "جعفر" إليهم وحملوه على الأعناق، واحتفلوا به مرددين هتاف "المدفع ضرب"، في إشارة لرمزة الانتخابي "المدفع" .

كما احتفل أنصار كريم طلعت السادات، المرشح عن حزب مستقبل وطن، بفوزه بالمركز الأول في نفس الدائرة، بحضور سامح محمد أنور السادات، عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من أبناء العائلة وأنصاره ومحبيه.

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة تلا والشهداء، تفوق كريم طلعت السادات، وعلاء جعفر، في مواجهة عبدالحفيظ نصير، المرشح المستقل، وإبراهيم خليف، مرشح حزب مستقبل وطن.