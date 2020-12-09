جزيرة البط.. مقصد الملك فاروق لممارسة هواية الصيد تتحول لقاعة أفراح

مثلها مثل الكثير من الأماكن السياحية طالها الإهمال للعديد من السنوات حتى تم تأجيرها إلى أحد المستثمرين، تحوّلت جزيرة البط بالفيوم إلى منتجع سياحي وكافيتريا ومنطقة ملاهي للأطفال وقاعة أفراح، ما تسبب في ضياع المعالم التاريخية والأثرية للجزيرة، ولكنها تشهد إقبالًا كبيرًا من أهالي الفيوم والمحافظات الأخرى بسبب رخص سعر "التذكرة" الخاصة بالدخول والتي تقدر بـ 15 جنيهًا للفرد مع السماح بدخول الأطفال بالمجان.

وتضمنت الجزيرة بعد التجديد قاعة أفراح وحمام سباحة بالإضافة إلى "قعدات عربي" ومطعم وكافيه، وملاهي للأطفال، وشاطئ خاص للاستمتاع بمياه بحيرة قارون، بالإضافة إلى لعب الكرة والألعاب المختلفة على الرمال.

وكانت جزيرة البط قديمًا أقرب الأماكن لقلب الملك فاروق تلك المنطقة التي كان يأتي إليها باستمرار برفقة أسرته وأصدقائه لممارسة هواية الصيد بها حيث كان يصطاد "البط المُهاجر" الذي كان يحلق في السماء ويستمتع بالمياه على شاطئ بحيرة قارون في تلك المنطقة المجاورة لاستراحة الملك فاروق، والتي تحوّلت فيما بعد إلى فندق "الأوبرج" ومنطقة اللسان، فكان يصطاد "البط" ثم يذهب للاسترخاء بالفندق.

لم يكن الملك فاروق فقط هو من يعشق اصطياد البط بالفيوم، ولكن عدد كبير من الفنانين كان حريصًا على الذهاب إلى الفيوم لممارسة تلك الهواية أبرزهم الفنان مصطفى شعبان الذي يحرص على ممارسة هواية الصيد ويلتقط العديد من الصور لتوثيق تلك اللحظات في موسم هجرة "البط" كل عام.

وجزيرة البط كانت عبارة عن شاطئ رملي كبير على ضفاف بحيرة قارون بالقرب من قرية اللؤلؤة وكانت تشتهر بتجمع أعداد ضخمة من البط فيه خلال موسم هجرته التي تبدأ في نهاية شهر أكتوبر من كل عام وتشتد في شهر ديسمبر وحتى نهاية مارس من كل عام، كما يوجد موسم الصيد القمري من 15 أبريل وحتى 15 مايو.

وحول أنواع البط التي يتم اصطيادها، أهمها الأنواع التي تهاجر إلى برك الفيوم مثل الخضاري، والبلبول، والكيش، والظي، والشرشير، والحمراوي، والغر، والسماري، وزرقاي، وشهرمان، وأبو فرو، وبكاشين، والغاق، والعنز.