سيناتور أمريكي: الإخوان إرهابية وكانت وراء هجمات إرهابية في كل العالم

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الجمهوري تيد كروز، اليوم، إنه يتمنى "أن يتم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية".

وأضاف كروز، في تصريحه لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية:"هذا التوصيف دقيق لما هم عليه كما أن ذلك موجود بوضوح في ميثاق الجماعة".

وأشار كروز، إلى أن "جماعة الإخوان كانت وراء هجمات إرهابية في كل العالم وتصنيفهم كجماعة إرهابية سيعكس الواقع".

والأربعاء الماضي، قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون أمام الكونجرس لوضع تنظيم "الإخوان" على قائمة الإرهاب.

وأوضح كروز، أن طرح القانون أمام الكونجرس من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد.

وتابع كروز قائلا: "خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط".

وتصنف دول عدة تنظيم الإخوان باعتباره جماعة إرهابية، ومؤخرا اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل منهج الإسلام.