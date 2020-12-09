المعارضة التركية: ميزانية 2021 تكشف إفلاس البلاد

انتقد رئيس حزب السعادة التركي تمل كرم الله أوغلو، ميزانية 2021، التي لا تزال قيد المناقشة في البرلمان التركي، مؤكدًا أنها تكشف إفلاس البلاد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه، إن "هذه الميزانية ميزانية نضوب وفقر، وتنفصل عن المجتمع، ولا يوجد بها أي أمل في حل مشاكل البلاد".

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، قد وصف واضعي موازنة بلاده لعام 2021 التي تقرها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بـ"آكلي الحرام"، ولا تعود بالفائدة على المواطنين.

وقال أوغلو، خلال كلمة له حول ميزانية 2021، في البرلمان التركي، إن "الموازنة التي أعرفها تعلنها وزارة المالية في مؤتمر صحفي، بحضور كافة المؤسسات الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لم يحدث".

واستنكر أوغلو، أن موازنة الدولة للعام المقبل، لا تخدم المواطن، قائلًا: "ماذا تجلب هذه الموازنة إلى الفلاح والعامل والمتقاعد؟ في الواقع تخدم وتصب في مصلحة (آكلي الحرام) ومن يخدمونهم"، في إشارة إلى النظام الحاكم.

ومنذ أيام، كشف حزب الخير التركي، عن أعباء جديدة سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية للعام 2021، وقال إن 19.5 % من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.