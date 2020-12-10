حواس: 10 ملايين سائح هيزوروا المتحف الكبير والعالم هيضربلنا تعظيم سلام

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن زيارة المتحف ستكون أمرًا غير عادي، وسيكون لدينا مسلة للملك رمسيس الثاني في المدخل، وهذا المتحف أعظم رسالة للعالم، مضيفًا: "العالم كله هيضرب لنا تعظيم سلام، لأن مصر ورئيسها وحكومتها اهتموا به، وعندما تنتهي أزمة كورونا سيكون لدينا 10 مليون سائح يوميا يزورون هذا المتحف العظيم".

وأضاف حواس خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "مصر لم تقصر في هذا الأمر، ونحن في مرحلة يحسدنا بسببها الناس، فهناك بعض الأشخاص ضدنا في كل مكان بالعالم، لكننا عندما نعلن افتتاح هذا المتحف فإننا نخرس ألسنة أعداء مصر ويضرب لنا العالم تعظيم سلام، وعمومًا فإن المتحف المصري الكبير إشعاع حضاري ومشروع ثقافي ليس له مثيل في العالم كله".

وتابع: "هذا المشروع تكلف مليار دولار إلى الآن، وهذا يبين للعالم أن مصر عظيمة وقوية وفيها حضارة لا مثيل لها في العالم، وهذا المتحف يحتوي على منشآت على أعلى مستوى مثل المطاعم وسينما I MAX وقاعات محاضرات، وأنا أقول إن هذا لا يعتبر متحفا فقط بل مشروع ثقافي".

وأردف: "فكرة هذا المتحف تقوم على ربط المتحف بالأهرامات، وبالتالي فإن المنطقة من الهرم حتى منطقة المتحف ستكون فاضية، لتشهد بعض المشروعات مثل المشايات التي يمشي عليها السائح وغيرها، وستكون المنطقة مرتبطة بمطار سفنكس".