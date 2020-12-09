زاهي حواس: نقل مومياوات 22 ملكاً وملكة خلال 10 أيام في حضور الرئيس

قال زاهي حواس، عالم الأثريات المصري ووزير الآثار الأسبق، أن سبب تغيير مجرى حياته وتحوله إلى الاهتمام بالآثار وعلومها، هو حصوله على منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 7 سنوات، معرباً عن سعادته بالتواجد في جامعة عين شمس ولقائه بطلابها، مطالبهم بالسعي والاجتهاد والمثابرة على تحقيق الهدف والحلم.

وأضاف "حواس"، خلال استضافته بالندوة التي نظمتها الجامعة مساء اليوم، تحت عنوان "أسرار الفراعنة"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه عندما كان صغيراً كان يتمنى أن يصبح محامياً، مضيفاً أن الواقع غير طريق حياته، والتحق بالآثار وتخرج منها بتقدير مقبول، منوهاً إلى أنه التحق بالهيكل الإدراي الحكومي و استطاع ان ينال حقه من التعين، زمان كان أي حد بيتعين الزكي و الغبي ".

واستطرد "حواس"، حديثه مع الطلاب قائلا: "مفيش حاجة أسمها زئبق أحمر وفي 2011 كان الهدف من سرقة المتحف المصري هو البحث عن الزئبق الأحمر للحصول على المال، وهذا كلام خرافات و لايوجد أيضا ما يسمى بلعنة فراعنة، والأهرامات كانت مشروع مصر القومي وقت بنائها ولا يمكن أن يتم بناء مثلها في العصر الحديث حيث 10 آلاف عامل قاموا ببناء الاهرامات".

وأضاف "الحمد لله عندما سرق المتحف تم أخذ 54 قطعة فقط وسرقتها"، مشيرا إلى أنه لاتوجد علاقة بين أنبياء الله والآثار، موضحاً أنها كلها خرافات قائلا: "أتذكر وقت اطلاع الدكتور على جمعة وحديثه عن الآثار و قلت له وقتها: "يا مستر على خليك فى الدين ومتفتيش في الآثار".

زاهي حواس: استخراج 30% من آثار مصر حتى الآن.. والرئيس السيسي سيستقبل موكب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

وتابع، أن العمل استمر 12 سنة للبحث فى أحد المعابد للكشف عن كليوباترا، موضحا أنه لم يتم اكتشاف أى أدلة لوجود كليوباترا، مضيفا أنه خلال 10 أيام ، ستطوف 22 مومياء شوارع القاهرة ، موضحاً أنه سيتم نقل 22 مومياء لملكا وملكة، من خلال موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وسوف يكون فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع، أن مصر استخرجت من بطونها 30% من آثارها، وباقي 70% مازال مدفونا، كما أنه تم استرجاع 6000 قطعة أثرية ونعمل حالياً لاسترجاع رأس نفرتيتي من ألمانيا.