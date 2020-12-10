زاهي حواس: التجول في معرضي توت عنخ آمون يستغرق أكثر من يوم

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن فكرة المتحف المصري الكبيرتقوم على ربط المتحف بالأهرامات، وبالتالي فإن المنطقة من الهرم حتى منطقة المتحف ستكون شاغرة، لتشهد بعض المشروعات مثل المشايات التي يمشي عليها السائح وغيرها، وستكون المنطقة مرتبطة بمطار سفنكس.

وأضاف حواس خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه كل الأعمال التي تتم في هذا المتحف، وسيكون افتتاحه أسطوريا وهو الأعظم في التاريخ، وينتهي عرضه بأحدث الطرق العلمية في العالم كله، حيث كان قناع توت عنخ آمون الذهبي موجودًا في المتحف المصري ولم يكن يلاحظه أحد، لكن الوضع هنا سيختلف وسيجرى وضعه في قاعة بمفرده، إذ يمكن أن تستغرق زيارته ساعة من وقت السائح بسبب جماله الشديد، وأعتقد أن المعرضين الخاصين بتوت عنخ آمون لا يكفي يوم فقط من أجل الاطلاع على مقتنياتهما".

وتابع: "لدينا أيضًا تمثال حابي وهو إله النيل، وفضل النيل على مصر عظيم، إذ ربط شمالها بجنوبها وهو أهم الأشياء بالنسبة إلى مصر، ولدينا تمثال لملك وملكة ويوضح للجميع أن المرأة لم يكن من حقها أن تحكم وأن مصر لديها 4 ملكات بالصدفة، وبالرغم من ذلك فإنها كانت مهمة جدًا فقد كانت إيزيس التي أنقذت الخير وانتقمت من الشر، فبدون الملك والملكة مفيش مصر".

وأردف، أن الدرج العظيم يضم 60 تمثالًا لملوك من أعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة مثل سنوسرت الأول ورمسيس الثاني وحتشبسوت وعنخ آمون، وقد يستغرق التجول فيه ساعة كاملة.