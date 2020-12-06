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فيفي عبده بعد تعرضها لوعكة صحية: يا رب تكونوا بتدعولي

كتب:

حاتم سعيد حسن
02:18 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
فيفي عبده

فيفي عبده

بعد إعلان الفنانة فيفي عبده، تعرضها لوعكة صحية تسببت في إبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت فيفي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة لجمهورها قائلة: "‏يا رب تكونوا بتدعولي يا رب".

وقبل أربعة أيام، نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بذلك، وأنها تحبهم كثيرا، مطالبة بأن يدعوا لها بالشفاء.

وحرصت الفنانة فيفي عبده، على تهنئة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، بمناسبة عقد قرانهما، الشهر الماضي، ونشرت صورة تجمعهما بالموسيقار هاني مهني والد العروس، والفنان خالد صالح والد العريس، الذي ظهر فيها بطريقة "فوتوشوب".

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