إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، اليوم، بمنطقة "الصحاري" بقرية الجزيرة البحرية التابعة لمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بمنطقة الصحارى بالجزيرة البحرية، دائرة المركز، ووقوع مصاب، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بعائلة "الايوازه" بسبب خلافات مالية، ونجم عن المشاجرة إصابة "حسن بدر نصير" 30 عامًا، جرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، تمكن ضباط مباحث أسيوط بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، من استهداف طرفي خصومة ثأرية، بدائرة المركز، والتحفظ على 7 قطع سلاح ناري، بحوزة عدد 6 متهمين وجرى التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة.