استقرار سعر الدولار اليوم.. و"الأهلي المصري" الأقل سعرا

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، بعد ارتفاع شهدته العملة الخضراء أمس.

وجاءت أكثر من 20 بنكًا في قائمة الأعلى سعرًا للبيع والشراء وهي الأهلي الكويتي، وبيريوس، وقناة السويس، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، وفيصل الإسلامي، ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، فيما باعت بنوك الأهلي المصري، وبركة، ومصر بأقل سعر بـ15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية ليباع الريال السعودى بأعلى سعر شراء في بنوك كريدى اجريكول، والعربي الأفريقي، والمشرق، وقناة السويس، والكويت الوطني، والاستثمار العربي عند 4.17 جنيه للشراء، فيما بيع الدرهم الإماراتي بـ 4.26 جنيه للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، و"hsbc"، وقطر الوطني.

فيما تباينت أسعار العملات الأوروبية خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجل أعلى سعرًا للشراء في بنك مصر إيران للتنمية بـ18.94 جنيه.

وسجل الإسترلينى خلال التعاملات اليومية 20.88 جنيه في بنوك كريدى اجريكول، والعربي الأفريقي، والمشرق، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي.