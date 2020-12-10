وضع حجر أساس 3 مشروعات في مطروح احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وضع حجر أساس 3 مشروعات، اليوم، في قطاعي التعليم والنقل والمواصلات، ضمن احتفالات مطروح بالعيد القومي 105، والتي تستمر على مدار 8 أيام حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال المحافظ إنه من المقرر وضع حجر أساس المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7 بحى الشروق، وحجر أساس مدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة فى مدينة مرسى مطروح، وحجر أساس لكوبرى "السلام".

وتبدأ إحتفالات مطروح بالعيدي القومى بإيقاد الشعلة أمام الديوان العام للمحافظة، والإتجاه إلى الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح لاستعراض إنجازات المحافظة التنموية فى كافة القطاعات على مدار عام كامل، يعقبه عروض فنية ورياضية وتكريم للمتميزين من أبناء المحافظة فى المجالات المختلفة.

كما ستقيم جميع مدن المحافظة فى ذات التوقيت احتفالات بتشمل أنشطة رياضية مع تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن إحتفالات ذكرى إنتصارات معركة وادي ماجد، وتشارك إذاعة مطروح من خلال برامجها وفقراتها طوال الأسبوع وخاصة يوم 15 ديسمبر في الاحتفالية لإبراز جهود التنمية بالمحافظة.

وعلى هامش الاحتفالات يقام حفل للزفاف الجماعى للشباب بحديقة كليوباترا، ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة، غدا، على الهواء مباشرة من مسجد أولاد دغيم بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى يوم الجمعة 25 ديسمبر.

ويفتتح محافظ مطروح، عدة مشروعات خلال إحتفالات المحافظة بعيد مطروح القومى الـ 105، منها إفتتاح أعمال تطوير محكمة مرسى مطروح، وسوق مدينة سيدى برانى الحضارى الجديد، وتطوير مستشفى النساء والتوليد، وتطوير مستشفى الأطفال، وافتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، وأعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح.