مطروح تبدأ استقبال طلبات المعلمين للعمل بمدارس التعليم المجتمعي

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن فتح باب التقدم لتشغيل عدد من المدرسين في مدارس التعليم المجتمعي التى أنشأتها مؤسسة مصر الخير وتشرف عليها مديرية التربية والتعليم.

وقال "سلامة" في تصريح له، اليوم، إن المتقدمين يفضل أن يكونوا من خريجي كليات التربية للعمل بنظام السركي الشهري ولا يعتبر هذا حق في المطالبة بالتعيين أو التثبيت وذلك طبقاً لشروط العقد المبرم مع المؤسسة المسئولة عن المبانى والإنشاءات.

وأضاف "سلامة" أنه سيتم تجميع ملفات المتقدمين وتسليمها لإدارة التعليم المجتمعي بديوان عام مديرية التربية والتعليم في مدينة مرسي مطروح بدءا من اليوم، وحتي يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020 تمهيدا لتسليمها للجنة المشكلة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لفحص ومراجعة الملفات وإختيار أفضل العناصر.

وأشار إلى أن من يريد التقدم للعمل فى مدارس التعليم المجتمعي إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة أحوال شخصية وعدد ٤ صور شخصية، وتسليمها إلى اللجنة المكلفة، ويمكن لمن يرغب في التقدم أيضا التوجه للإدارات التعليمية والتقدم بالمستندات المطلوبة، تيسيرا علي أبناء المحافظة بالمناطق البعيدة، وعدم تحملهم عناء ومشقة ونفقات السفر وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد الأقليم محافظ مطروح.

من ناحية أخرى تنطلق فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بإحدى قاعات نقابة معلمي مطروح، اليوم، بمشاركة موجهي التربية الإسلامية واللغة العربية ولفيف من أئمة مديريتي وزارتى الأوقاف والأزهر.

وتجري المسابقة تحت إشراف يسري مجاهد، موجه عام اللغة العربية وعلاء عبدالحفيظ موجه عام التربية الإسلامية بمديرية التربية والتعليم بمطروح، وسيتم تنظيم إحتفالية فى نهاية المسابقة لإعلان الفائزين وتكريمهم لحث جميع الطلاب على التميز وحفظ القرآن والثقافة العامة، تأكيدا على أهمية العلم وتشجيعا لأبنائنا فى جميع المدارس على المشاركة فى تلك المسابقات الهامة.