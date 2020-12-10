طريقة فصل نفسك لاستخراج بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد

تقدم بوابة مصر الرقمية عدد من الخدمات المختلفة الخاصة بالتموين للمواطنين تسهيلًا عليهم مثل إصدار بطاقة جديدة أو بدل تالف لبطاقة التموين، أو تفعيل بطاقة التموين أو الفصل الاجتماعي وضم أفراد الأسرة، والنقل من محافظة لأخرى.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، طريقة الفصل من البطاقة التموينية واستخراج بطاقة جديدة، وإضافة أفراد جديدة من الأسرة على بطاقة التموين، كما يلي:

طريقة الفصل من البطاقة التموينية لاستخراج بطاقة جديدة لك

- الدخول على موقع دعم مصر من هنــــــــا.

- اختيار خانة خدمات التموين.

- الضغط على خانة "فصل اجتماعي"، والضغط على ابدأ الخدمة.

- تسجيل البيانات المطلوبة التي تشمل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة في حال التسجيل لأول مرة، أو رقم الهاتف وكلمة المرور عند التسجيل من قبل.

- يتم عرض بيانات البطاقة التموينية رقم البطاقة وأفراد الاسرة ورقم البدال.

- يتم الاطلاع على الشروط بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم التالي.

- اختر المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين، وتحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل ثم إدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه.

- تظهر البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، والتعديل إذا أردت.

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب ثم الضغط على سداد سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".

طريقة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

وفي حال الرغبة في إضافة أفراد جديدة من الأسرة على بطاقة التموين يتم اتباع التالي:

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خانة خدمات التموين.

- الضغط على خانة "ضم أفراد أسرتي".

- الضغط على خانة ابدأ الخدمة.

- يتم عرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقا على بطاقتك التموينية.

- اختيار خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

- يتم الاطلاع على الشروط والأحكام التي تشمل أنه يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ومالك البطاقة هو المؤهل لطلب الخدمة، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموين أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن على ألا يكون أي منهم رب أسرة، ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم "موافق".

- اختر المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكن تعديل أيا منها.

وبذلك تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب".