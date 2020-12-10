إطلاق حملة "مصر للطيران أمان" تزامنا مع استضافة مشجعي كأس العالم لليد

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ أطلقت مصر للطيران حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13-31 يناير 2021.

يأتي ذلك من منطلق دور مصر للطيران الوطني والمجتمعي في المشاركة في تنظيم ورعاية الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر.

وتستهدف الشركة الوطنية مصر للطيران من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها بدءا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.

وتؤكد الشركة على التزام جميع موظفيها بالمحطات الخارجية وعلى متن الطائرات وفي صالات السفر والوصول بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الملابس والمهمات الوقائية واستخدام أدوات التعقيم والنظافة والحرص على التباعد الاجتماعي وتقديم الوجبات وأدوات الطعام المغلفة وتعقيم الطائرة والحقائب وتغيير الوسائد وغطاء رأس المقاعد وكل الأدوات المستخدمة قبل كل رحلة كما تحرص مصر للطيران على تشجيع العملاء على الحجز وتسهيل وإنهاء إجراءات السفر الكترونيا من خلال موقع مصر للطيران egyptair.com أو تطبيق التليفون المحمول وغيرها لتقليل الاحتكاك المباشر أثناء مراحل السفر والوصول.

وتتمنى مصر للطيران لعملائها القادمين لمؤازرة منتخباتهم في هذه البطولة تجربة سفر مريحة وآمنة مع الاستمتاع بزيارة مصر ومعالمها السياحية.