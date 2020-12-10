"الري" تحيل 19 ألف محضر تعدٍ على النيل والمجاري المائية للنيابة

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن إحالة 5792 متعدٍ على النيل إلى النيابة بالإدارات العامة لـ حماية النيل بتهمة البناء وردم نهر النيل، كما أشار التقرير إلى إحالة 13407 محاضر للنيابة للتعدي على المجاري المائية، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

أكد التقرير إزالة 4 حالات تعدٍ على النيل بدائرة الإدارات العامة للري و4 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، وذلك ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل، وأشار التقرير إلى استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولا بأول، حيث تم رصد التقرير 3461 تغير طرأ على ضفتي النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

في سياق آخر قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل 512 كيلو متر من الترع ضمن مشروع تأهيل وتبطين الترع، والذي تنفذه وزارة الري بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من بين 2948 كيلو متر تعاقدت عليها وزارة الموارد المائية والري هذا العام.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومي لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيرا للمردود الكبير الذي يحققه هذا المشروع في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي.