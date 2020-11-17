آخر أخبار مصر.. تقلبات جوية من الخميس والحكومة تنفي غلق الحضانات

يبحث المواطنون بشكل دائم عن كل ما يتعلق بالأخبار الخدمية، بخاصةً تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

انخفاض سعر الدولار في منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار تراجعًا بقيمة بلغت نحو قرشًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليومية، وذلك عقب استقرار سعري على مدار الـ6 أيام الماضية في البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه، مقابل 15.59 جنيه للشراء.

زيادة مكافأة مكلفي الخدمة العامة ببنك ناصر

أعلن محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنّه تمت الموافقة على زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية ابتداء من يوم الخميس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إنّه بداية من يوم الخميس ستبدأ فرص الأمطار وكمياتها في الزيادة، وستكون أمطارًا من متوسطة إلي غزيرة على السواحل الشمالية، وسنبدأ نشهد تقلبات جوية سيتم الإعلان عنها غدًا بصورة تفصيلية لأنه سيكون هناك تغير كبير في حالة الطقس مع نهاية هذا الأسبوع.

"الدواء" تسحب عبوات مغشوشة من مطهر "بيتادين سوليوشن"

قامت هيئة الدواء المصرية، بسحب العبوات المغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات "P9809021" ،"P0909005"، وذلك بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

الحكومة تنفي غلق الحضانات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن غلق الحضانات على مستوى الجمهورية تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.