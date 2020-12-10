نظر استئناف هدير الهادي على حبسها سنتين: بثت فيديوهات تحرض على الفسق

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بعد قليل، الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك هدير الهادي، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على الفتاة، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل أشهر من القبض عليها.

وأمرت الجهات المختصة، بإحالة المتهمة هدير الهادي، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، والتحريض على الفسق، من خلال نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وذلك بعد التحقيقات التي جرت معها، فى بلاغات مقدمة ضدها، وأبرزها بلاغ المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنظف".

وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، بأن هدير الهادي، أنشأت حسابا على تطبيق تيك توك، محملًا عليه العديد من المقاطع، ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.

وتابعت التحريات: "تمكنا من رصد فيديو إباحي تقوم خلاله بتصوير نفسها، وهي عارية تماما، ومنشور على مواقع إباحية عالمية، وبفحص محتوى هذه المقاطع والصور، تبين أنها تحمل في طياتها خدشًا للحياء العام ودعوة للتحريض على الفسق، وتتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع والاسرة".

وتابعت: "فضلا عن نشرها مقاطع إباحية نظير حصولها على استفادة مالية، تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لتلك المقاطع، التي يجري إذاعتها دون تمييز، حيث أثارت تلك المقاطع استنكارا بين المواطنين".

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لا سيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد سلوكها المُعوج، مطالبين بسرعة ضبطها.

وأكدت التحريات، قيام المتهمة بإزالة الفيديوهات الإباحية الخادشة بالحياء العام، عقب ضبط مثيلاتها اللاتي قدمن ذات المحتوى الإباحي، وجرى تقديمهن للمحاكمة.